Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di San Martino. Marco Eletti, figlio di Paolo – trovato morto all’interno della sua abitazione – e di Sabrina Guidetti, attualmente ricoverata in prognosi riservata, resta al momento l’unico indagato e gli investigatori stanno analizzando anche i tabulati delle sue telefonate al 118. La sua versione dei fatti presentava già alcune incongruenze e le dichiarazioni del 33enne ai soccorsi lasciano ancora diverse ipotesi aperte.

La telefonata di Marco Eletti al 118

La vicenda risale a sabato scorso quando Marco Eletti, nel tardo pomeriggio, chiamò il 118. Il corpo del padre Paolo era riverso a terra, ucciso a martellate, mentre la madre si trovava poco di fianco ancora agonizzante. Alle 17.01 la telefonata ai soccorsi di Parma, dove il giovane racconta la scena ritrovata dinanzi a sé una volta rientrato a casa. Ma, in realtà, non si trattava dell’unica chiamata. Secondo gli inquirenti, il 33enne avrebbe effettuato anche un altro tentativo concluso dopo pochi secondi. Le sue parole sono state: “Guardi, se li ho uccisi io non lo so“, dette in uno stato di agitazione. Dichiarazioni che sono ancora al vaglio degli investigatori.

Omicidio a San Martino: la ricostruzione degli inquirenti

Marco Eletti, come dimostrato dalle telecamere di sicurezza, si è recato due volte presso l’abitazione dei genitori nella giornata di sabato. Lo stesso ha poi raccontato durante il primo interrogatorio di aver litigato con il padre per motivi legati all’eredità. “Ho fatto presente ai miei genitori che la casa in cui vivevano era troppo grande e che andava venduta. Mia madre era favorevole mentre mio padre non era d’accordo“, ha dichiarato il 33enne. Per questo motivo, il giovane avrebbe prima avvelenato e stordito la madre, per poi uccidere il padre con un martello, ritrovato proprio di fianco al corpo della vittima. Ma manca ancora la confessione del ragazzo, che attualmente si trova in carcere in attesa che si faccia luce sull’omicidio di San Martino.

