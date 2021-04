Samuele De Paoli trovato morto: il 22enne era nudo in un fosso

Samuele De Paoli è stato trovato senza vita ieri 28 aprile 2021, era completamente nudo in via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte. Vicino al cadavere c’era una panda rossa, rinvenuta in un fosso. Il 22enne era originario di Bastia Umbra, un ex calciatore che giocava nella squadra della sua città.

A ritrovare il cadavere è stato un passante che stava facendo jogging. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia, dei carabinieri e del Pm sul luogo della drammatica vicenda. Sul posto è intervenuto anche il medico legale che dovrà stabilire l’esatta causa della morte del ragazzo. Sul corpo senza vita di Samuele De Paoli sono state trovate alcune ecchimosi ed abrasioni al collo. L’esame autoptico e quello tossicologico verranno effettuati nella giornata di sabato, serviranno a fare chiarezza in merito alla vicenda. L’ipotesi più plausibile al momento sembra essere quella dell’omicidio, ma nessuna ipotesi al momento è esclusa.

Samuele De Paoli litiga con una transessuale brasiliana dopo un rapporto sessuale, lui cade nel fosso e lei scappa

Intanto, nella serata di ieri è stata interrogata una brasiliana transessuale di 43 anni. Agli agenti ha ammesso che si era appartata con il 22enne per avere un rapporto sessuale. Dopo essere stati insieme è scoppiato un acceso litigio sfociato in una colluttazione avvenuta fuori dall’auto.

La donna ha raccontato che mentre litigavano Samuele è caduto. Quando lui ha chiesto aiuto lei in preda alla paura è scappata. Agli investigatori ha fatto sapere che il ragazzo le aveva detto di aver bevuto molto prima del loro incontro. La 43enne non è stata arrestata, in seguito all’interrogatorio è stata rimessa in libertà, al momento è indagata a piede libero.

