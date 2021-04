Trapani, picchiano, stuprano e deridono 18enne: arrestati quattro ragazzi

I fatti risalgono allo scorso 8 febbraio a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Una ragazza di 18 anni è stata violentata da quatto ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Ai carabinieri la vittima ha raccontato che mentre il branco la violentava e picchiava lei ha chiesto loro di smetterla ma loro le hanno riso in faccia.

La 18enne si era recata in un’abitazione privata a Tre Fontane perché le avevano detto che lì ci sarebbe stata una festa. Non appena è arrivata all’interno dell’appartamento ad attenderla c’erano solo i quattro ragazzi e nessuna festa, era solo una trappola. All’inizio non aveva capito le loro intenzioni, ha quindi deciso di restare e bere qualcosa con loro. Dopo aver bevuto e ascoltato musica la vittima si è recata in una stanza al piano di sopra dove ha avuto un rapporto sessuale con uno dei quattro ragazzi. Mentre i due erano a letto insieme sono stati raggiunti dal resto del gruppo.

18enne picchiata, violentata e derisa a Trapani, quattro ragazzi accusati di violenza sessuale

La ragazza si è messa subito ad urlare manifestando la volontà di andare via, loro però hanno iniziato a picchiarla per poi violentarla. Agli agenti la vittima ha raccontato di aver pregato i quattro ragazzi di fermarsi, loro però hanno iniziato a ridere e hanno continuato a stuprarla. In seguito alla terribile vicenda avvenuta lo scorso febbraio in provincia di Trapani la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare i quattro ragazzi per averla violentata. In seguito alle dovute indagini sono stati arrestati con la grave accusa di violenza sessuale. Due di loro sono finiti in carcere, nei confronti degli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

