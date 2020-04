Anzio, trovato cadavere vicino ai binari: la vittima è un uomo di 30 anni

L’amara scoperta è stata fatta nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, 13 aprile 2020, il corpo di un giovane ragazzo è stato trovato senza vita sotto il cavalcavia Santa Teresa, vicino ai binari della stazione di Anzio, in provincia di Roma. Il macchinista di un treno dopo essersi accorto del corpo vicino ai binari ha subito allarmato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Il giovane ragazzo è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata.

Sul corpo della vittima non sono stati riscontrati segni di violenza, né ferite che possano far pensare che sia stato investito da un treno. Il ragazzo non aveva addosso alcun documento. Gli investigatori della Polizia ferroviaria in seguito alle indagini sono riusciti a mettersi in contatto con la famiglia della vittima. I familiari lo hanno identificato nella mattinata di ieri, 14 aprile, si tratta di un 30enne di Anzio. Il medico legale, dopo i primi riscontri, sostiene che il giovane possa essere caduto dal ponte ferroviario. L’esame autoptico chiarirà l’esatta causa del decesso. Al momento però, l’ipotesi più plausibile per gli investigatori sembra essere quella del gesto volontario da parte del 30enne.