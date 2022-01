In posta con un cadavere per prendere la sua pensione: sono stati scoperti

L’assurda vicenda si è svolta a Carlow, in Irlanda, dove due uomini si sono presentati in un ufficio postale insieme al cadavere di un loro parente. Il motivo? Fingendo che l’uomo fosse ancora vivo hanno tentato di prelevare la sua pensione, le cose però non sono andate come speravano. Gli impiegati hanno capito ciò che stava accadendo e hanno subito allarmato la Polizia.

I fatti si sono svolti lo scorso venerdì mattina, uno dei due uomini poco prima di mezzogiorno si era recato all’ufficio postale per ritirale la pensione di un suo familiare, non aveva però alcuna delega e non ha potuto incassare il denaro. Qualche ora dopo è tornato in posta insieme ad un altro uomo e al 60enne deceduto, il titolare della pensione. Quest’ultimo non si reggeva in piedi, lo tenevano loro dalle braccia. Quando i due sono stati beccati si sono giustificati dicendo che l’uomo stava avendo un infarto in quel momento, negando quindi che fosse già morto.

Una vicina di casa del 60enne ha raccontato di averlo visto insieme ai due familiari mentre non stava bene, lo trascinavano perché non si reggeva in piedi. All’uomo avevano messo un maglione che copriva parte del suo volto e un cappello, ma non è servito ad ingannare gli impiegati della Posta. Al momento i due uomini non sono stati arrestati, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

