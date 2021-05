La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, 27 maggio 2021 a Castrovillari, in provincia di Cosenza. In seguito ad una furiosa lite scoppiata all’interno dell’appartamento in cui viveva con i suoi genitori, in Via Reginaldo Pellegrini, un 36enne ha accoltellato con ferocia la madre. La vittima è una donna di 65 anni, Filomena Silvestri.

L’uomo da tempo soffriva di problemi psichici, mentre litigava animatamente con la madre si è lasciato travolgere dall’ira e ha colpito la donna con trenta coltellate. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il marito della vittima e padre dell’assassino. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio. Giunti sul posto gli agenti hanno avvisato il 36enne mentre stava cercando di darsi alla fuga dopo aver brutalmente ucciso la 65enne. Dopo essere stato fermato dai carabinieri l’uomo è stato subito portato in caserma.

36enne accoltella la madre a Castrovillari dopo una lite

Per la donna purtroppo non c’è stato invece niente da fare, all’arrivo degli agenti era già morta. Le numerose coltellate che il figlio le ha inferto non le hanno dato scampo. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda e il motivo che abbia spinto il 36enne a compiere un così estremo gesto contro la madre.

