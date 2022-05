Roma, lite tra coinquilini finisce nel sangue: si sono accoltellati

I fatti si sono svolti intorno alle 19 di ieri, domenica 22 maggio 2022 a Roma. Una violenta lite scoppiata tra coinquilini ha sfiorato la tragedia. I due, un 32enne iraniano e un 33enne afghano, hanno iniziato a litigare in modo alquanto animato tra le mura del loro appartamento in via delle Allodole. Si sono poi spostati in strada, dove si sono picchiati e accoltellati a vicenda.

Ad assistere alla violenta vicenda alcuni vicini di casa, questi hanno anche provato a dividerli in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Allertata da alcuni passanti la Polizia si è immediatamente precipitata sul luogo della violenta aggressione, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nella periferia di Roma. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito bloccato i due coinquilini. Entrambi hanno riportato gravi ferite a causa delle coltellate, in condizioni peggiori il 33enne. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.

Meno gravi le ferite riportate dal 32enne, l’uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Casilino con la grave accusa di tentato omicidio. La polizia indaga per chiarire con esattezza come si è svolto l’accaduto e capire il motivo che ha fatto scoppiare la violenta lite tra i due coinquilini.

LEGGI ANCHE -> Modena, bimba di 4 anni precipita dal balcone: l’impatto è stato fatale