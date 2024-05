Cianciana, 34enne accoltella moglie e figli: fuori di sé perché lo aveva lasciato

Dramma nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio a Cianciana, in provincia di Agrigento. Intorno all’ora di pranzo un uomo di 34 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, ma anche contro i loro figli di 3 e 6 anni. In preda all’ira perché la donna aveva deciso di mettere fine alla loro relazione ha impugnato un coltello e li ha colpiti tutti e tre tra le mura domestiche.

In seguito alla tragica vicenda la donna è riuscita a scappare portano con sé il figlio di sei anni, poco dopo l’uomo ha consegnato anche la figlia alle forze dell’ordine e si è barricato in casa. Le giovani vittime sono state trasportate d’urgenza in elisoccorso Palermo, entrambi sono in condizioni gravi. Il più grande è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, dove ha subito un intervento, una delle coltellate ha sfiorato il cuore. La sorellina invece si trova in Terapia intensiva all’ospedale dei bambini

La moglie del 34enne è ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Anche lei ha subito un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo ore di mediazione il 34enne di Cianciana è uscito dal suo appartamento ed è stato arrestato. Stando alle prime informazioni in caserma non avrebbe detto nulla, dovrà rispondere del gravissimo reato di triplice tentato omicidio.

