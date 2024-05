Colleferro, perseguita l’ex e le danneggia l’auto: arrestato 28enne

I fatti si sono svolti a Colleferro, comune della città di Roma, dove per mesi un ragazzo di 28 anni di origini albanesi ha reso la vita della sua ex fidanzata un inferno. In più occasioni aveva manifestato un atteggiamento violento nei suoi confronti. Lo scorso gennaio l’ha aggredita procurandole 15 giorni di prognosi, in quel momento lei ha deciso di lasciarlo.

Il 28enne però non ha mai accettato la fine della loro relazione e ha continuato a perseguitarla. Lo scorso febbraio era stato emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata, lui però lo ha violato e l’ha terrorizzata ancora. Qualche settimana fa ha scavalcato il recinto dell’abitazione della vittima e ha danneggiato la sua auto che era parcheggiata lì, le ha rotto anche il vetro di una finestra di casa sua.

Ieri i Carabinieri di Colleferro sono riusciti a rintracciare il 28enne e lo hanno portato in caserma. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Velletri, è stato arrestato con le gravi accuse di stalking e violenza privata. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere perseguitata e aggredita dall’ex fidanzato.

LEGGI ANCHE -> Roma, picchia il padre e minaccia la madre: 55enne finisce in carcere