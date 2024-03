Colleferro, maltratta l’ex moglie per anni: 41enne non potrà più avvicinarsi a lei

È finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata da tempo dall’ormai ex marito, i fatti si sono svolti a Colleferro, comune della città di Roma. La vittima è una 41enne di origine nigeriana, a picchiarla in varie occasioni è stato un suo connazionale e suo coetaneo. I maltrattamenti sono iniziati nel 2022, la moglie per molto tempo ha subito in silenzio, a causa delle percosse è stata anche costretta a recarsi in ospedale per ricevere cure mediche.

L’ultimo episodio di violenza risale a inizio febbraio, quando la donna finita in ospedale è stata dimessa con una prognosi di 7 sette giorni. È stata in quella occasione che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine perché stanca di essere maltrattata dal 41enne. Diversi i testimoni che hanno assistito agli scatti d’ira dell’uomo violento, le loro dichiarazioni sono state decisive.

In seguito alle dovute indagini svolte dai Carabinieri di Colleferro nei confronti dell’aggressore è stata notificato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.il 41enne non potrà più avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati abitualmente. Dopo anni di violenze lei potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dall’ex marito.

