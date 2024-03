Cernusco sul Naviglio, 29enne accoltella la fidanzata: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella serata di sabato 23 marzo a Cernusco sul Naviglio dal, comune della città di Milano, intorno alle 21.30. Per ragioni ancora da chiarire è scoppiato un acceso litigio tra due fidanzati all’interno dell’abitazione di lui, un ragazzo di 29 anni. In preda alla rabbia ha impugnato un coltello e l’ha ferita ad una gamba.

La vittima, una ragazza di 27 anni, spaventata da ciò che stava accadendo tra le mura domestiche ha subito chiesto aiuto alla madre che si è precipitata da lei. Giunta sul posto, un appartamento situato a Cernusco sul Naviglio, ha scoperto che la figlia era stata accoltellata dal fidanzato e ha immediatamente allarmato i soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda.

La vittima è stata aggredita con un fendente alla coscia, fortunatamente però la ferita non ha provocato gravi conseguenze. Dopo aver ricevuti i primi soccorsi sul posto è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate. Il fidanzato è stato invece fermato dai Carabinieri ed è indagato con l’ipotesi di reato di lesioni. Dalla vicenda è emerso che entrambi hanno problemi psichiatrici, ragion per cui sono stati allarmati anche i servizi sociali.

LEGGI ANCHE -> Taranto, 46enne investe l’ex con l’auto poi urla “Perché non sei morto?” Arrestata