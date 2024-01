Fizzonasco, 47enne accoltella il collega dopo una lite: muore 32enne

Dramma nella mattinata di oggi a Fizzonasco, dove un uomo di 47 anni si è scagliato con violenza contro un collega, un ragazzo di 32 anni. I due lavoravano insieme in un’officina, intorno alle 10.30 tra loro è scoppiata una lite probabilmente per futili motivi e in poco tempo la situazione è degenerata.

In preda all’ira il 47enne proveniente dal Marocco ha preso un cacciavite e ha colpito il collega, suo connazionale, ferendolo due volte alla schiena. In seguito all’aggressione avvenuta questa mattina a Fizzonasco ha caricato la vittima in auto e lo ha portato nel loro appartamento a Rozzano, oltre che colleghi infatti erano anche coinquilini. Non appena è arrivato a casa ha chiesto aiuto al proprietario di una pizzeria della zona dicendo che il 32enne si era sentito male. Durante la chiamata al 118 è però intervenuto per confessare la verità.

Al telefono il 47enne avrebbe detto: “Venite, l’ho ucciso. Gli ho dato due cacciavitate”. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è morta poco dopo l’arrivo. Il 47enne è stato invece arrestato con l’accusa di omicidio.

