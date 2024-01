Trento, 42enne trovata morta in casa dall’ex marito: i fatti

Si chiama Maria Antonietta Panico la donna di 42 anni che nella mattinata di oggi è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione a Trento. A fare la macabra scoperta è stato il suo ex marito, l’uomo da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con lei e si è preoccupato.

Non appena si è recato a casa dell’ex moglie l’ha trovata senza vita sul letto in una pozza del suo sangue, al momento non è nota la causa del decesso. Sarà infatti l’autopsia a stabilire con esattezza cosa le sia accaduto, potrebbe trattarsi di un omicidio o potrebbe essere stato altro a causare la sua morte. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Stando alle prime informazioni sul caso sul cadavere della vittima non c’erano evidenti segni di ferite, l’ex marito ha ritrovato il suo corpo intorno alle 11 di questa mattina e ha subito allarmato le forze dell’ordine.

Sul posto, un’abitazione situata a Trento, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del medico legale in seguito alla segnalazione. Sembra che il decesso risalga a due giorni fa, ma al momento non c’è nulla di certo. La Scientifica sta effettuando tutti i rilievi del caso, in cerca di elementi biologici nell’appartamento che potrebbero essere utili alle indagini.

