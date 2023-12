Favara, marito e moglie trovati morti in casa: i fatti

I fatti si sono svolti a Favara, in Sicilia, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita tra le mura domestiche. Le vittime sono Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi avevano 76 anni. I due vivevano da soli, i loro figli vivono in Toscana e in Germania, da giorni nessuno riusciva ad avere loro notizie e si sono preoccupati.

Per accertarsi che stessero bene una nipote si è recata a casa loro, a Favara, trovandosi di fronte all’amara scoperta. Giunta all’interno dell’abitazione dei coniugi li ha trovati entrambi morti, l’uomo era disteso sul letto, la moglie invece era a terra con una ferita alla testa. In preda alla shock la nipote ha subito allarmato le forze dell’ordine. Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda per i dovuti rilievi del caso.

Stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe morto a causa di un malore, l’anziana donna invece avrebbe sbattuto la testa a causa di una caduta. Sul posto oltre ai Carabinieri anche il medico legale, saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e le cause esatte dei decessi.

