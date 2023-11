Priverno: 59enne ucciso in casa, la compagna è grave, fermato il figlio della donna

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, mercoledì 29 novembre 2023 a Priverno, comune in provincia di Latina. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni, dopo aver subito una violenta aggressione all’interno di un appartamento situato in via Madonna del Colle. La vittima è Germano Riccioni, anche la compagna 57enne è stata gravemente ferita.

La donna, Adele Coluzzi, in seguito alla terribile vicenda è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma con l’elisoccorso ed è ricoverata in terapia intensiva. Ha riportato un trauma cranio-facciale. Stando alle prime informazioni sul caso sarebbe scoppiata una furiosa lite in casa con il figlio della donna, un uomo di 33 anni. In preda alla furia ha colpito entrambi in testa con un oggetto contundente. Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa dopo aver sentito le forti urla.

Quando le forze dell’ordine e il personale medico del 118 sono giunti sul posto, a Priverno, per il 59enne non c’era ormai più nulla da fare. La donna invece era ancora viva, le sue condizioni di salute però sono gravissime. Il 33enne è stato subito rintracciato dai Carabinieri e portato in questura. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

