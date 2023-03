Dramma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 marzo 2023 a Lumellogno, una frazione della città di Novara. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. Entrambi erano in pensioni, lui aveva 66 anni, la moglie invece 65. Tutti e due avevano sul corpo delle ferite causate da colpi di arma da fuoco, questo il motivo del loro decesso.

In casa con la coppia è stato ritrovato senza vita anche il loro cane. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti oggi pomeriggio nella frazione di Novara. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare i due decessi, erano già morti al loro arrivo e non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella dell’omicidio-suicidio. Solo i rilievi sveleranno come sono andate le cose e il movente che potrebbe aver spinto uno dei coniugi ad uccidere l’altro per poi togliersi la vita.

