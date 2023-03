Rosarno, 35enne trovata morta in casa: arrestato il compagno

La tragica vicenda si è svolta a Rosarno, comune della città di Reggio Calabria, una donna ucraina di 35 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato il proprietario dell’abitazione in cui la vittima viveva. Stando ad un primo esame condotto dal medico legale c’erano evidenti segni di violenza e colluttazioni sul corpo della donna, anche pregresse.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato in via Medmea. Ad uccidere la vittima è stato il compagno, anche lui di nazionalità ucraina. La coppia da anni viveva a Rosarno, l’uomo dopo averla uccisa si è subito dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

I poliziotti hanno subito avviato le indagini per rintracciare l’assassino della 35enne, sono riusciti a trovarlo nelle campagne dopo ore di ricerche. Entrambi avevano problemi di alcolismo, i vicini di casa hanno raccontato che spesso li sentivano urlare e litigare animatamente, ma non potevano certo immaginare ciò che sarebbe successo. Gli agenti pensano che l’uomo abbia ucciso la compagna proprio dopo un furioso litigio, dopo averlo fermato lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio.

