Quello che doveva essere l’uomo della sua vita si è trasformato nel suo aguzzino, i fatti si sono svolti a Siena, dove un uomo di 44 anni per anni ha picchiato e minacciato l’ormai ex compagna. Tutto è iniziato nel 2022, a maggio, quando la vittima ha accettato di andare a convivere con il compagno.

La loro storia d’amore inizialmente procedeva a gonfie vele, con il tempo però lui si è rivelato per quello che era davvero, una persona violenta. Morbosamente geloso di lei l’uomo ha iniziato ad insultarla pesantemente, cercando di rovinare la sua autostima, lei continuava però a studiare e a lavorare. Quando lui ha iniziato ad accusarla di tradimento le cose sono peggiorate sempre di più tra loro. Da quel momento il 44enne ha iniziato a minacciarla, le faceva appostamenti e in molte occasioni la picchiava. Per molto tempo l’ha fatta vivere con l’ansia e la paura.

La giovane 30enne a causa delle intimidazioni che il compagno aveva rivolto ai suoi colleghi perse il posto di lavoro. Per evitare di uscire di casa e far aumentare la sua gelosia decise anche di lasciare l’Università. Stanca di subire i maltrattamenti e le minacce dell’uomo la vittima ha trovato poi il coraggio di denunciarlo, lui ha continuato però a perseguitarla. Nei giorni scorsi le ha lasciato un biglietto anonimo sull’auto, pieno di insulti e minacce. Dopo che lei ha consegnato il biglietto alle forze dell’ordine è stato disposto nei confronti del 44enne il divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi che abitualmente frequenta.

LEGGI ANCHE -> Valdagno, 22enne chiusa in casa dal padre: non accettava il fidanzato