La vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 6 marzo 2023 a Posillipo, noto quartiere di Napoli. Protagonista dello spiacevole accaduto un uomo di 34 anni, che ha catturato non poco l’attenzione dei passati e degli abitanti della zona con le sue urla e i suoi violenti comportamenti. Dopo essersi recato sotto casa dei suoi genitori pretendeva di ottenere dei soldi da loro, ma di fronte al loro rifiuto è andato su tutte le furie.

In strada l’uomo ha iniziato ad inveire contro familiari e ha distrutto le finestre della loro abitazione, ha provato anche a sfondare la porta di ingresso dal momento che non gli permettevano di entrare in casa. Allarmati probabilmente dai vicini di casa delle vittime i Carabinieri si sono immediatamente recati sul posto nella serata di ieri, un appartamento situato nel quartiere Posillipo di Napoli. Giusti sul luogo in cui si sono svolti i fatti hanno beccato l’uomo mentre tentava di entrare nella casa dei suoi genitori.

Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a bloccare il 34enne, evitando così che la situazione degenerasse ancora di più. L’uomo è accusato dei reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto è in attesa di giudizio. Non era la prima volta che chiedeva dei soldi ai suoi genitori per acquistare la droga.

