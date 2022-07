Castellammare, picchia gli anziani genitori: li maltrattava da 10 anni

È finalmente finito l’incubo di una coppia di anziani maltrattati dal figlio, i fatti si sono svolti all’interno di un appartamento a Castellammare di Stabia. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa segnalando una violenta lite in famiglia. Le vittime sono un anziano uomo di 83 anni e la moglie di 79, il figlio invece ha 53 anni.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri di Castellammare di Stabia si sono tempestivamente recati sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione. Alla vista degli agenti il 53enne non si è affatto calmato, ha infatti continuato a minacciare i suoi genitori. Pretendeva da loro dei soldi, probabilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che picchiava gli anziani genitori, i maltrattamenti infatti andavano avanti da circa dieci anni, le vittime però non avevano mai trovato il coraggio di denunciarlo.

Gli agenti dopo aver bloccato l’uomo lo hanno portato in Caserma, è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. Ai Carabinieri i genitori del 53enne hanno confermato che da molti anni subivano i maltrattamenti del figlio. A causa delle contusioni riportate l’anziano uomo è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo circa dieci anni lui e la moglie potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere picchiati e minacciati dal figlio violento.

LEGGI ANCHE -> Cadorago, accoltella la compagna per gelosia: muore 34enne