Castellammare di Stabia, picchia la nipote per soldi: arrestato 53enne

L’aggressione violenta è avvenuta nella serata di sabato 18 aprile 2020 a Castellammare di Stabia, all’interno di un’abitazione situata in via Benedetto Brin. Un uomo di 53 anni ha aggredito con violenza la nipote. Il motivo? Le aveva chiesto dei soldi ma lei si è rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro.

In preda alla paura dopo essere stata aggredita dallo zio, la vittima ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna, immediato è stato l’intervento degli agenti di Polizia del commissariato di Castellammare di Stabia sul luogo della violenta vicenda. Giunti all’interno dell’appartamento in cui è avvenuto il litigio, i poliziotti hanno trovato la donna ferita al volto, era terrorizzata e in lacrime. Agli agenti la vittima ha raccontato di essere stata picchiata dallo zio perché si era rifiutata di dargli dei soldi.

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 53enne in evidente stato di agitazione ha minacciato pesantemente i familiari presenti all’interno dell’abitazione. I poliziotti hanno subito bloccato l’uomo, evitando così che continuasse ad aggredire i suoi familiari. L’uomo è stato poi arrestato con le accuse di tentata estorione e lesioni personali. Il 53enne è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.