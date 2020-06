Borgarello, massacra l’ex e il suo nuovo compagno: 42enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno a Borgarello, comune della provincia di Pavia. Un uomo di 42 anni in preda alla furia e alla gelosia si è presentato a casa dell’ex fidanzata, una donna di 30 anni con l’intenzione di aggredirla. Il motivo? Non riusciva probabilmente ad accettare non solo la fine della loro relazione ma anche che lei si fosse rifatta una vita con un altro uomo.

La donna dopo la rottura con il 42enne ha infatti iniziato una relazione con un uomo di 63 anni, i due convivono. Arrivato davanti casa della sua ex, l’uomo ha sfondato la porta ed è entrato all’interno dell’appartamento per aggredire la donna e il compagno. Ha iniziato a picchiarli colpendoli con calci e pugni, li ha massacrati. Ad allarmare i carabinieri sono stati probabilmente i vicini di casa sentendo le disperate urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’aggressione avvenuta pochi giorni fa a Borgarello.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato l’uomo e messo fine all’aggressione. Il 42enne è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali,minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento. L’ex fidanzata dell’aggressore e il suo compagno sono stati invece trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere stati aggrediti violentemente. Le ferite riportate a causa delle percosse sono state giudicate guaribili in 7 e 30 giorni. Il 42enne, in attesa del processo, si trova agli arresti domiciliari.