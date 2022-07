Cadorago, accoltella la compagna per gelosia: muore 34enne

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 25 luglio 2022 a Cadorago, in provincia di Como. Una donna di 34 anni è stata brutalmente uccisa dal compagno tra le mura domestiche, la vittima è Valentina Di Mauro. Sembra che la tragica vicenda sia avvenuta in seguito ad un furioso litigio scoppiato all’interno dell’appartamento della coppia per questioni legate alla gelosia.

In preda alla rabbia il compagno della vittima l’ha più volte colpita con un coltello, ad allarmate le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa spaventati dalle disperate urla della donna. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolto l’omicidio, all’interno di un appartamento situato a Cadorago, in via Leopardi. Sul posto anche il personale medico del 118, giunti all’interno dell’abitazione però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della giovane 34enne.

All’arrivo dei soccorritori Valentina Di Mauro era già morta, le coltellate non gli hanno lasciato scampo, infatti non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il compagno della vittima quando sono arrivati gli agenti era ancora in casa, in evidente stato di shock. In seguito alla drammatica vicenda l’uomo si trova in stato di fermo, è accusato di omicidio.

