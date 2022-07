Edoardo Tavassi dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi è tornato alla sua quotidianità. In Honduras oltre ad aver legato moltissimo con alcuni concorrenti potrebbe aver trovato anche l’amore. Con Mercedesz Henger infatti l’intesa e la complicità è stata subito palese, i due però si sono più volte battibeccati perché lui non riusciva a darle piena fiducia.

Dopo il reality si stanno frequentando? Nei giorni scorsi a Non Succederà Più, l’ex naufrago ha fatto sapere che lui e la Henger continuato a sentirsi. Si sono anche incontrati in un locale, ma a causa della distanza non è facile vedersi spesso, lui abita a Roma lei invece a Milano. Ha poi rivelato: “Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

Sembra però che il suo interesse non sia rivolto solo a Merdedesz Henger, durante l’intervista ha infatti ammesso di essere rimasto molto colpito anche da Soleil Sorge. L’ex naufrago ha svelato che esteticamente è proprio il suo prototipo di donna, ha chiaramente detto che gli piace da morire. Edoardo Tavassi si è detto però convinto di non avere alcuna chance con l’italoamericana, pensa che lei nemmeno lo guardi.