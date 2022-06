Rimini, 47enne uccide l’ex compagna: in casa anche il figlio di sei mesi

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di sabato, 25 giugno 2022 a Bellariva, un quartiere di Rimini. Probabilmente a seguito di un litigio avvenuto tra le mura domestiche un uomo di 47 anni si è scagliato con violenza contro l’ex compagna, una 33enne romana. Una brutale aggressione che è costata la vita alla donna, stando alle prime informazioni sul caso sembra che abbia usato un mattarello per colpirla.

In casa c’era anche il figlio della coppia, un neonato di soli sei mesi, si trovava nella sala da pranzo quando la sua mamma è stata uccisa in camera da letto. Spaventati dalle urla sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine, ricevuta la segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto. Giunti sul luogo in cui è avvenuta la tragica vicenda a Rimini, gli agenti hanno suonato il campanello più volte, alla fine il 47enne ha deciso di aprire la porta. Sul posto anche i sanitari del 118, questi però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 33enne. Al loro arrivo infatti era già morta.

Sul luogo del delitto si è recata subito la Scientifica per i dovuti rilievi del caso, è emerso che l’uomo l’ha colpita più volte alla testa con un mattarello, l’ha anche accoltellata alla gola. La vittima aveva deciso di mettere fine alla loro relazione, da circa una settimana era tornata a Rimini per stare lontana da lui. I poliziotti hanno trovato il cadavere della 33enne in camera da letto in una pozza del suo sangue. L’ex compagno era invece seduto nella sala da pranzo con gli abiti ancora sporchi di sangue. Il 47enne è stato subito arresto e portato in Caserma per l’interrogatorio.

