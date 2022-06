Serena Enardu furiosa: “Persona ‘squallida’ voleva picchiare mio figlio”

È una vicenda assurda quella capitata ieri a Serena Enardu, il vero protagonista però è il figlio Tommaso. Poche ore fa tramite le sue storie di Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato lo spavento che lei e la sua famiglia hanno vissuto nella giornata di ieri. Lei si è già recata dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Ai tantissimi follower che ogni giorno la seguono con affetto Serena Enardu ha raccontato che una persona squallida e violenta si è presentata ieri a casa sua con l’intenzione di picchiare il figlio Tommaso. Ci ha tenuto a precisare che è una persona ‘invisibile’ nella vita di suoi figlio, per poi aggiungere: “La cosa più assurda è che invece dovrebbe essere l’unica al persona al mondo che lo vuole proteggere, ma non l’ha mai fatto.”

La vicenda verrà discussa nelle sedi opportune dopo la denuncia. Lei però ha voluto raccontarla sui social perché pensa che rendere note queste cose possa aiutare chi vive vicende analoghe. Serena Enardu non ha potuto fare il nome della persona che ha minacciato di picchiare Tommaso, con amarezza ha anche detto che in questa particolare giustizia si passa dalla ragione al torto in un secondo. Ai suoi fan ha fatto sapere che il figlio è piuttosto scosso dal punto di vista psicologico, ha però concluso dicendo che nonostante tutto loro sono molto forti e presto ritroveranno la serenità.

