Daniela Cadeddu uccisa nel sonno dall’ex marito: l’ha presa a martellate

Dramma nei giorni scorsi a Zeddiani, in provincia di Oristano, la 51nne Daniela Cadeddu è stata uccisa dall’ex marito mentre dormiva. I due da tempo non stavano più insieme ma il loro rapporto era sempre stato buono e avevano deciso di continuare a vivere nella stessa abitazione. Per ragioni ancora da chiarire l’uomo mentre l’ex dormiva è entrato nella sua stanza e l’ha più volte colpita con molto violenza alla testa con un martello.

Poco prima delle sette del mattino dello scorso sabato 5 febbraio 2022 l’ex marito della vittima ha chiamato i Carabinieri confessando di aver ucciso la 51enne. Una brutale aggressione durata solo pochi istanti, Daniela Cadeddu è praticamente morta sul colpo. L’uomo, un 53enne, dopo aver detto agli agenti di essere stato lui ad uccidere l’ex moglie ha ripetuto tutto anche davanti alla pm, in seguito alla drammatica vicenda si trova in carcere con la grave accusa di omicidio volontario.

Al momento non è noto il motivo che abbia spinto il 53enne a scagliarsi con così tanta violenza contro la sua ex moglie. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza la dinamica e il movente della vicenda. Era previsto per oggi l’interrogatorio di convalida dell’arresto dell’uomo.

LEGGI ANCHE -> Omicidio Carmine D’Errico, il figlio resta in carcere: a breve la decisione del giudice