Torre Annunziata, nega i soldi della droga al figlio e lui la picchia: arrestato

La violenta aggressione si è svolta a Torre Annunziata, noto comune della città di Napoli. Un uomo di 34 anni si è scagliato con violenza contro la madre, una donna di 53 anni. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi utili a comprare la droga. Non era la prima volta che chiedeva i soldi alla madre, in questa occasione la donna non aveva denaro dunque non ha assecondato la sua richiesta.

Di fronte al rifiuto della madre il 34enne è andato su tutte le furie. Dopo averla insultata e minacciata l’uomo ha colpito la madre con un violento pugno in testa. In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti e le minacce del figlio la donna ha finalmente trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta a Torre Annunziata.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, stava ancora urlando contro la madre dopo averla aggredita. Ai carabinieri la vittima ha raccontato che simili episodi di violenza andavano avanti ormai da anni. Il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La madre fortunatamente sta bene, si riprenderà con qualche giorno di riposo.