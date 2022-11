Napoli, calci e pugni alla madre per soldi: arrestato 26enne

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri a Napoli, dove un ragazzo napoletano di 26 anni si è scagliato con violenza contro la madre. Il motivo? Pretendeva da lei dei soldi. Quando la donna si è rifiutata di assecondare la sua ennesima richiesta di denaro è andato su tutte le furie. Dopo insulti e minacce ha sfogato la sua rabbia contro di lei.

Il 26enne napoletano ha colpito la madre con violenti calci e pugni, le ha poi preso il cellulare e non appena lei gli ha dato il denaro che aveva chiesto si è allontanato dall’abitazione. Durante il servizio di controllo del territorio la Polizia ha ricevuto una segnalazione per lite in famiglia e si sono precipitati sul posto, un appartamento situato a Napoli. Quando sono arrivati gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal figlio per soldi.

Qualche ora dopo il ragazzo si è recato di nuovo a casa della madre per chiederle altri soldi, lei ha però allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei poliziotti che hanno bloccato il 26enne con precedenti di polizia. È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

LEGGI ANCHE -> Bologna, bimba di 4 anni precipita dal balcone: è morta sul colpo