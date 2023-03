I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Soccavo, un quartiere di Napoli. In preda alla paura e all’agitazione una donna si è presentata in Questura raccontando di essere stata picchiata per l’ennesima volta dal compagno violento. L’uomo, un 30enne già noto alle forze dell’ordine, dopo aver colpito la donna con alcuni pugni sul viso si era chiuso in casa con la figlia neonata.

Agli agenti la vittima ha raccontato che l’uomo in diverse occasioni dagli insulti è passato alle percosse durante i loro litigi scoppiati tra le mura domestiche. In seguito alla segnalazione i poliziotti si sono precipitati sul posto, un appartamento situato nel quartiere Soccavo di Napoli. Giunti davanti all’abitazione hanno più volte bussato alla porta, senza però ricevere alcuna risposta. Facendo pressione sulla porta i militari sono riusciti ad aprirla e ad entrare in casa, dove hanno trovato il 30enne e la figlia neonata.

Il compagno della vittima aveva un involucro che conteneva marijuana, in casa c’era anche una mazza da baseball che la Polizia ha sequestrato. Il 30enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale è stato inoltre sanzionato amministrativamente.