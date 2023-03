Sesto Fiorentino, fiamme divampano in casa: morte due persone

I fatti si sono svolti intorno alle quattro di questa mattina, lunedì 6 marzo 2023 all’interno di un’abitazione situata in via della Sassaiola a Sesto Fiorentino, comune della città di Firenze. Delle pericolosissime fiamme sono divampate all’improvviso dentro casa, piano terra e primo piano, causando non solo grossi danni ma anche la morte di due persone.

In casa c’erano tre persone, un uomo e una donna sono stati trovati senza vita. La terza persona, disabile, si trovava al piano di sopra e fortunatamente era ancora viva quando sono arrivati i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine sul luogo in cui è scoppiato l’incendio nella mattinata di oggi a Sesto Fiorentino. Al loro arrivo l’appartamento era totalmente invaso da fumo e dalle fiamme.

Le fiamme hanno distrutto praticamente tutto in casa, l’abitazione infatti è stata dichiarata inagibile. I carabinieri indagano per cercare di capire cosa sia successo con esattezza. Al momento non sono note le cause che hanno dato vita al terribile incendio che ha fatto perdere tragicamente la vita a due persone. La terza persona è stata subito trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti e le cure necessarie. Sul suo stato di salute, però, non è ancora trapelata nessuna informazione.

