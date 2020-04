Roma, perseguita l’ex e le incendia l’auto: 44enne finisce ai domiciliari

È successo nel quartiere San Giovanni di Roma. Un uomo di 44 anni è andato fuori di testa quando la compagna ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo la rottura lei è tornata a vivere a casa dei suoi genitori. L’uomo non riusciva ad accettare la loro rottura. In un solo giorno le ha mandato 700 messaggi e l’ha chiamata 60 volte per implorarla di tornare insieme. Nelle chiamate e nei messaggi il suo atteggiamento cambiava continuamente, passava dall’essere affettuoso all’essere piuttosto aggressivo.

Il 44enne fuori di sé si è addirittura presentato sotto casa dell’ex compagna. In preda all’ira le ha bucato le ruote dell’auto e l’ha danneggiata, dopodiché le ha dato fuoco. Davanti a tutto ciò la vittima ha deciso di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato per lei il suo incubo. Immediato è stato l’intervento dei poliziotti del commissariato San Giovanni sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e la testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla scena, hanno accertato che l’autore del danneggiamento e dell’incendio dell’auto della donna fosse proprio l’ex compagno.

In seguito alle indagini svolte dalla polizia, nei confronti del 44enne il giudice ha emesso la misura degli arresti domiciliari per i reati di atti persecutori, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere perseguitata e minacciata dall’ex compagno.