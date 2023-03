Fermo, scuolabus investe bimbo di un anno e mezzo: inutili i soccorsi

Dramma nella mattinata di oggi lunedì 6 marzo 2023 a Casette d’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. I fatti con esattezza si sono svolti intorno alle 8.30, momento in cui un bimbo di un anno e mezzo è stato investito da uno scuolabus. Un violento impatto che ha spezzato tragicamente la sua vita.

Stando alle prime informazioni sul caso, la sorellina della giovanissima vittima stava aspettando come ogni giorno lo scuolabus per recarsi a scuola. Con lei c’era anche la madre e il piccolo fratellino. Non appena la bambina è salita sul mezzo quest’ultimo è ripartito. È stato proprio in quel momento che il bambino è riuscito ad allontanarsi dalla madre ed è stato investito dalla ruota posteriore dello scuolabus. Non sono emersi al momento altri dettagli sul terribile incidente, non è infatti chiaro se il mezzo stesse facendo manovra o se si stava già allontanando. Il conducente, però, non avrebbe potuto vedere il bambino e ora è sotto shock dopo l’accaduto.

Sul luogo della tragica vicenda avvenuta stamattina in provincia di Fermo sono subito intervenuti i Carabinieri, la Polizia, la Polizia stradale e il personale medico. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del bimbo di un anno e mezzo, ogni tentativo si è infatti rivelato del tutto inutile.

