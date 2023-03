Torre del Greco, minaccia l’ex poi tenta di violentarla: arrestato

Paura per una donna di 55 anni, la vicenda si è svolta a Torre del Greco, comune della città di Napoli. La vittima si era recata a casa dell’ex compagno per riprendersi i suoi effetti personali dopo che la loro storia d’amore era giunta al capolinea. Entrata in casa ha dovuto però fare i conti con l’ira dell’uomo, un 57enne.

Lui probabilmente non aveva accettato la fine della loro relazione, dopo averla fatta entrare in casa è andato su tutte le furie e l’ha minacciata di morte con un coltello. L’uomo l’ha prima ferita al polso e subito dopo ha tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. In preda alla paura la 55enne ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. I genitori della vittima non vedendola rientrare in casa si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione dei parenti della vittima i Carabinieri si sono tempestivamente recati a casa dell’uomo, un appartamento situato a Torre del Greco. Giunti all’interno dell’abitazione hanno messo in salvo la donna bloccando l’uomo. Il 57enne è stato arrestato, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

