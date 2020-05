Sedriano, minaccia di morte il marito e aggredisce gli agenti: arrestata

Ennesimo caso di violenza domestica nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 a Sedriano, comune della città di Milano, questa volta però la vittima è un uomo di 48 anni. Dopo una lite scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, una donna di 38 anni ha aggredito il marito. La donna era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In un primo momento lo ha insultato e aggredito verbalmente, subito dopo lo ha minacciato di morte con un coltello da cucina.

In preda alla paura il 48enne si è chiuso in una stanza della casa e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Sedriano, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo terrorizzato, la moglie era in evidente stato di agitazione, gli agenti hanno subito capito che aveva fatto uso di droghe. La furia della 38enne non si è placata nemmeno davanti ai carabinieri, al contrario ha aggredito anche loro con pugni e calci.

Gli agenti hanno subito bloccato la 38enne, una donna già nota alle forze dell’ordine. A causa dei suoi insani gesti è stata arrestata con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto la donna è stata portata nel carcere di San Vittore.