I carabinieri avevano tentato invano di tranquillizzarlo, ma Nicolas ha scelto comunque di togliersi la vita: è la storia del 21enne che scappa dopo aver provocato un incidente e, alla fine, si suicida pochi minuti dopo aver parlato al telefono con la mamma. La triste vicenda è accaduta a Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro-Urbino.

Scappa dopo l’incidente: la storia del 21enne di Sant’Angelo in Vado

Il ragazzo, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, aveva provocato un sinistro stradale nei pressi di Lunano da cui, però, non risultavano feriti ma solo alcuni lievi danni. Sconvolto da quanto era accaduto, è subito fuggito via. I testimoni erano comunque riusciti ad annotare il numero di targa, grazie alla quale i carabinieri sono risaliti al proprietario dell’automobile. Nicolas Matteucci, questo il suo nome, aveva da poco lasciato la casa in cui viveva con i genitori ma, alle forze dell’ordine, risultava la sua residenza a Piandimeleto. Così, dopo essersi recati sul luogo, hanno trovato la madre del giovane che ha subito provato a mettersi in contatto con il figlio senza ottenere risposta.

Il gesto estremo di Nicolas

A quel punto i carabinieri hanno raggiunto il 21enne all’esterno della sua nuova abitazione, cercando di spiegare che doveva tornare sul luogo dell’incidente solo per ricostruire la dinamica. Non essendoci stati feriti, il suo gesto non avrebbe avuto gravi conseguenze. Gli stessi, per tranquillizzare Matteucci, hanno chiamato in vivavoce la madre, dandogli la possibilità di parlare con lei. La situazione, dunque, sembrava essersi risolta ma il senso di colpa era troppo grande per Nicolas. Così, dopo aver chiesto ai carabinieri di poter rientrare in casa per recuperare alcuni documenti, il giovane si è tolto la vita. Un solo colpo, quello sparato dal fucile che il 21enne deteneva legalmente, è risultato fatale per Nicolas. Con l’incredulità delle forze delle ordine che lo attendevano all’esterno della sua abitazione.