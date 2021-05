Prato, incidente in una fabbrica tessile: muore giovane 22enne

Aveva soltanto 22 anni Luana D’Orazio, l’operaia che è morta la mattina del 3 maggio mentre lavorava in una fabbrica tessile della provincia di Prato, a Oste di Montemurlo.

La giovane, residente a Pistoia, madre di una bambina, è rimasta intrappolata in un macchinario.

Nonostante la chiamata al 118 per lei non c’è stato niente da fare.

L’operaia 22enne stava lavorando a un orditoio, quando è rimasta agganciata nel rullo ed è stata inghiottita dal macchinario.

Nello stabilimento, a un’altra macchina, stava lavorando un altro operaio che però era girato di spalle e non ha visto il momento dell’incidente.

E’ stato lui il primo a dare l’allarme.

Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Asl che hanno effettuato i controlli per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o di un mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Il macchinario si trova sotto sequestro.

Prato: lo sgomento dei sindacati