Giorni di vacanza e relax si sono trasformati in una vera e propria tragedia per una famiglia nella Carolina del Nord a Outer Banks. Per la famiglia proveniente da Canton, in Ohio, era il primo giorno di vacanza e avevano affittato una lussuosa e bellissima casa che normalmente ha un costo di 14mila sterline a settimana.

I fatti si son svolti nella giornata di domenica 11 luglio 2021, intorno alle 18. Protagonista della tragica vicenda un bimbo di soli sette anni. La giovanissima vittima è rimasto incastrato tra le porte dell’ascensore, dovevano essere giorni felici ma la vacanza si è trasformata in un incubo. Dopo essere rimasto intrappolato tra la cabina e il vano dell’ascensore, testa e collo del bambino sono rimasti schiacciati dall’ascensore. In seguito al terribile episodio tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente. Giunti sul posto i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il bimbo di sette anni che era rimasto incastrato nell’ascensore, purtroppo però non c’è stato nulla da fare per lui. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono infatti rivelati inutili, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In vacanza con la famiglia rimane incastrato tra le porte dell’ascensore, morto bimbo di 7 anni

La tragica morte del bimbo di sette anni è stata giudicata un incidente. Non è però ancora del tutto noto come si siano svolti con esattezza i fatti. In seguito alla vicenda il capo dei vigili del fuoco ha detto: “Non siamo sicuri di come sia successo esattamente”. Per poi aggiungere: “Il bambino era intrappolato nelle porte, siamo riusciti a liberarlo, ma la sua testa e il suo collo sono stati schiacciati dall’ascensore ed è morto a causa delle lesioni traumatiche subìte”.

