Indonesia, autobus cade in un burrone: muoiono 27 persone

La drammatica vicenda si è svolta sull’Isola di Java, in Indonesia. Un autobus è improvvisamente precipitato all’interno di un burrone di venti metri dopo essersi ribaltato. A bordo del veicolo viaggiavano bambini e genitori, stavano tornando da una cerimonia religiosa. Prima dello schianto l’autista ha perso il controllo del mezzo, questo è finito nel burrone e ha provocato la morte di 27 persone, quelle sopravvissute sono 39.

A quanto pare le condizioni dell’autobus non erano ottime, anche quelle della strada erano precarie. Stando alle prime informazioni sul caso l’autista ha perso il controllo del mezzo a causa del vento forte. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo del terribile incidente avvenuto in Indonesia, sull’Isola di Java. Le operazioni di soccorso sono durate ore, i soccorritori hanno tentato di recuperare i corpi delle vittime che si trovavo sotto il fianco del bus.

27 sono le persone che hanno perso la vita a causa dell’incidente, alcune delle vittime erano ancora giovanissime. Tredici delle persone sopravvissute sono state trasportate urgentemente in ospedale per ricevere le cure adeguate a causa delle gravi ferite riportate. Fortunatamente, però, non sono in pericolo di vita. Nel 2019 un incidente simili aveva causato la morte di molti ragazzi giovanissimi, in quella occasione un autobus era finito dentro un burrone di 80 metri.