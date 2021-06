Paderno Dugnano, travolge con l’auto bimbo di 3 anni: era senza patente

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri 2 giugno 2021 a Paderno Dugnano, comune della città di Milano. Un uomo anziano di 72 anni mentre era a bordo della sua auto ha perso il controllo, per motivi ancora da accertare, ed è entrato in un viale pedonale del Parco Lago Nord. L’uomo ha percorso con l’auto i vialetti riservati a pedoni e ai ciclisti dopo aver perso il controllo della vettura è finito lungo le scale pedonali finendo nella zona delle sponde del laghetto artificiale.

Con il veicolo ha preso in pieno un bambino di soli tre anni, ha anche sfiorato i suoi genitori. La famiglia si stava godendo una giornata di relax al parco, momenti di serenità che si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Sin da subito le condizioni di salute del bambino si sono rivelate gravissime, aveva traumi molto gravi sul corpo. Il piccolo dopo essere stato colpito ha perso conoscenza ed è finito in arresto cardiaco. Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri a Paderno Dugnano. Fortunatamente il personale medico del 118 è riuscito a rianimare il piccolo, facendo così ripartire la sua frequenza cardiaca.

A Paderno Dugnano travolge bimbo di tre anni con l’auto, guidava senza patente e con l’auto sotto sequestro

Il bambino di tre anni è stato poi trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato in codice rosso, la sua prognosi è strettamente riservata. In seguito al grave incidente le condizioni della giovanissima vittima sono stazionarie, lui è sedato. La madre del bambino ha riportato ferite superficiali, il padre è praticamente illeso. Sul luogo della tragica vicenda sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell’auto e i carabinieri.

Dalle indagini è emerso che l’uomo lo scorso maggio aveva causato un altro incidente a Milano, in quell’occasione aveva coinvolto tre pedoni. La sua auto era sotto sequestro e la patente gli era stata ritirata. Il 72enne era stato inoltre denunciato per omissione di soccorso. L’anziano è ora indagato per guida senza patente e lesioni stradali gravissime.