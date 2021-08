Idaho, sasso sfonda il parabrezza dell’auto: bimba muore davanti al padre

Dramma nella giornata di venerdì, 30 luglio 2021 in Idaho, negli Stati Uniti. Una bimba di soli dieci anni, Kambrie Horsley, ha perso la vita a causa di un incidente. Era in auto con il padre quando improvvisamente un sasso ha colpito il parabrezza del veicolo. Accidentalmente è stato l’autocarro che si trovava davanti alla loro auto a spostare il sasso da terra facendolo finire tragicamente sul loro parabrezza.

Quando la pietra si è scagliata contro il vetro l’impatto è stato violento al punto da romperlo, il sasso ha preso in pieno la bimba di dieci anni. In preda alla paura e alla disperazione il padre della giovanissima vittima si è precipitato in ospedale con la speranza di salvarla. Al loro arrivo, però, i medici non hanno potuto fare nulla per rianimare la piccola, era ormai troppo tardi. Non appena sono arrivati in ospedale la bimba era già morta, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Bimba di dieci anni muore per un incidente a Idaho, le parole dei genitori ai funerali

L’autista dell’autocarro non si era nemmeno accorto del terribile incidente che aveva provocato. L’uomo ha appreso la tragica notizia dalle forze dell’ordine. I funerali della piccola Kambrie Horsley si sono svolti sabato 31 luglio a Idaho, i suoi genitori affranti l’hanno voluta ricordare con queste strazianti parole: “Le parole non possono descrivere lo shock e la tristezza che proviamo tutti. Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo”.

