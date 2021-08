Viguzzolo, accoltella il padre dopo una lite: 50enne in manette

I fatti risalgono a qualche giorno fa, precisamente a sabato 31 luglio 2021 a Viguzzolo, comune della città di Alessandria. Un uomo di 50 anni, dopo una lite scoppiata all’interno dell’appartamento in cui vive con il padre, si è scagliato con violenza contro di lui. La vittima, un anziano signore di 80 anni, era andato a buttare la spazzatura quando all’improvviso è stato aggredito dal figlio su tutte le furie.

Il 50enne ha colpito il padre con una coltellata alle spalle, gli ha procurato una ferita al polmone sinistro. In seguito al drammatico episodio sono stati probabilmente i vicini di casa ad allarmare i soccorsi. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della violenta vicenda avvenuta sabato a Viguzzolo. Dopo avergli prestato i primi soccorsi sul posto, i sanitari hanno trasportato l’80enne in ospedale per ricevere le necessarie cure a causa dell’aggressione.

50enne accoltella il padre a Viguzzolo, l’uomo non ricorda l’aggressione

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito arrestato il figlio della vittima con la grave accusa di tentato omicidio. Agli agenti il 50enne ha confessato che ricordava di aver litigato con il padre, ma non ricordava nulla dell’aggressione. Fortunatamente l’anziano signore non è in pericolo di vita, la vicenda si sarebbe potuta però trasformare in una vera e propria tragedia.

