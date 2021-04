Casalecchio, 19enne avvelena la madre e il patrigno: lui muore, lei è grave

Dramma nella serata di ieri 15 aprile 2021 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Un ragazzo di soli 19 anni per ragioni ancora da chiarire ha preparato la cena alla madre 56enne e al suo coetaneo compagno con l’intento di ucciderli. Nei loro piatti aveva infatti aggiunto del veleno. Il ragazzo da un po’ di tempo per una serie di problematiche era in cura da uno psichiatra.

Subito dopo aver cenato il patrigno del ragazzo si è sentito male, dalla reazione del figlio la donna ha subito capito che a causare il malore fosse stato lui. Il 19enne vedendo che il veleno non stava ancora facendo effetto sulla madre ha tentato di strangolarla. Fortunatamente lei è riuscita a sfuggire e ha subito chiesto aiuto urlando dal balcone del loro appartamento. Sentendo le disperate urla della vittima i vicini di casa si sono spaventati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Un 19enne a Casalecchio ha avvelenato la madre e il patrigno

Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della drammatica vicenda, giunti sul posto hanno trovato il 56enne privo di sensi. In preda alla paura la donna riferendosi al figlio, che intanto si era già dato alla fuga, ha detto: “Ci ha avvelenato, ha ucciso il mio compagno”. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano disperate, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La 56enne non aveva finito di cenare, probabilmente è per questo che è rimasta viva. Al momento si trova ricoverata nel reparto di rianimazioni in gravi condizioni.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare il 19enne in seguito al suo tentativo di fuga. È accusato di omicidio volontario e tentato omicidio. I carabinieri indagano per cercare di chiarire come mai il ragazzo odiasse così tanto la madre e il patrigno al punto da avvelenarli.