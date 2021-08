Palermo: positiva al Covid dopo il parto scappa dall’ospedale e torna a casa

È successo nella giornata di sabato 31 luglio 2021 a Palermo, dopo aver partorito una donna è scappata dal reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Cervello. Era positiva al Coronavirus, avrebbe dovuto attendere l’ambulanza di biocontenimento ma è andata via insieme al marito fregandosene delle direttive dei medici. Era stata ricoverata nei giorni scorsi nel reparto riservato alle pazienti infetti per sottoporsi ad un cesareo.

Anche il marito della donna era positivo al Coronavirus. I medici dopo aver firmato le dimissioni della paziente avevano richiesto un’ambulanza attrezzata per il trasporto dei soggetti positivi al Covid. Loro hanno però preferito non rispettare le regole. L’uomo tramite un ingresso secondario si è introdotto nel reparto in cui era ricoverata la donna, non indossava nemmeno la mascherina. Alle infermiere ha detto di essere anche lui positivo e che quindi poteva stare in quel reparto. Dopo aver raggiunto la moglie l’ha aiutata a lasciare la stanza e ad uscire dall’ospedale sfuggendo al controllo della vigilanza.

Coppia positva al Covid scappa dall’ospedale a Palermo e torna a casa dai figli

Il figlio appena nato era stato già affidato alla nonna poiché negativa al Covid. Dopo la fuga dall’ospedale i genitori sono tornati a casa dal resto della famiglia senza pensare al rischio di poter contagiare anche gli altri figli. Sulla vicenda indaga la Polizia, gli agenti stanno ricostruendo con esattezza i fatti.

