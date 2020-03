Abbiategrasso, 66enne accoltellata dal figlio ubriaco: è in pericolo di vita

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra domenica e lunedì 16 marzo 2020 ad Abbiategrasso, comune della città di Milano. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 33 anni ubriaco ha accoltellato la madre 66enne. Il figlio l’ha colpita violentemente con diverse coltellate al torace.

Dopo l’aggressione avvenuta nella notte ad Abbiategrasso, immediato è stato l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza sul luogo della tragica vicenda. L’episodio violento si è svolto poco prima della mezzanotte e mezza all’interno di un appartamento situato in via Amatore Sciesa. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del 118, la vittima è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del Niguarda di Milano in condizioni disperate.

Le condizioni della 66enne accoltellata dal figlio sono disperata, lotta tra la vita e la morte

Le ferite della 66enne si sono rivelate gravissime sin da subito. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. La donna è in pericolo di vita. Intanto i carabinieri, giunti all’interno dell’appartamento di madre e figlio, hanno trovato il 33enne visibilmente ubriaco e agitato. Gli agenti lo hanno subito bloccato e arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto il figlio della vittima è stato portato nel carcere di Pavia.