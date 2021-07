Susegana, 24enne muore mentre lavora: è caduto dalle scale di un silos

È successo nel primo pomeriggio di ieri mercoledì 21 luglio a Susegana, in provincia di Treviso. Un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita, si trovava sul posto di lavoro. Mentre stava svolgendo lavori di pulizia, all’interno di un’azienda locale che produce materiali per l’edilizia, la giovane vittima ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla scala di un silos. Ha fatto un volo di circa venti metri.

L’impatto sul pavimento è stato davvero violento, il 24enne senegalese è infatti morto sul colpo. In seguito alla tragica vicenda immediato è stato l’intervento dei sanitari del Suem sul luogo dell’accaduto avvenuto ieri pomeriggio a Susegana, in provincia di Treviso.

24enne precipita dalla scala di un silos sul luogo di lavoro a Susegana, è morto sul colpo

Sfortunatamente per il ragazzo però non c’è stato nulla da fare, i tentativi dei medici di rianimarlo e l’arrivo dell’elisoccorso si sono rivelati inutili. Al loro arrivo la vittima era già morta, dopo aver tentato di rianimarlo senza successo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso, secondo gli inquirenti il 24enne potrebbe aver perdo l’equilibrio a causa di un malore.

LEGGI ANCHE -> Fiume Elsa, si tuffa e viene trascinato dalla corrente: muore 17enne