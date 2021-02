Dramma nella serata di ieri 8 febbraio 2021 a Tivoli, in via Nazionale Tiburtina. Un uomo di 37 anni originario di Bracciano mentre era a bordo della sua auto si è fermato vicino ad un distributore automatico per compare le sigarette, non poteva di certo immaginare ciò che gli sarebbe successo. Dopo aver accostato la sua auto l’uomo è sceso, ma al distributore non è mai arrivato.

Il 37enne si è reso protagonista di un terribile episodio che gli ha fatto perdere la vita. Sceso dall’auto è stato investito da un’auto, guidata da una donna di trent’anni. Dopo essere stato travolto l’uomo è finito sulla corsia opposta, dove è stato travolto da un altro veicolo. A bordo della seconda auto che l’ha investito c’era una donna di 53 anni. Dopo il drammatico incidente avvenuto ieri sera a Tivoli immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista in condizioni disperate. Inutile si è rivelata la tempestiva corsa in ospedale, l’uomo è infatti morto poco dopo il suo arrivo. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, le sue ferite erano troppo gravi. Le due donne che hanno investito e prestato i primi soccorsi al 37enne sono state denunciate a piede libero per omicidio stradale.