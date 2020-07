Romanengo, 45enne si dà fuoco sotto casa dell’ex: i carabinieri lo salvano

Sfiorata la tragedia pochi giorni fa a Romanengo, comune della città di Cremona. Un uomo di 45 anni non riusciva in alcun modo ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ormai ex compagna. La donna, dopo circa tre anni di relazione, a marzo ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Per mesi l’uomo ha perseguitato, minacciato e aggredito anche fisicamente l’ex compagna. Sperava che lei cambiasse idea in merito alla fine della loro relazione ma così non è stato. La vittima non aveva nessuna intenzione di dare un’altra possibilità al 45enne. Stanca di subire il suo comportamento violento, minaccioso e persecutorio, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine e lo ha denunciato per stalking. Una settimana dopo la denuncia, l’uomo si è presentato per l’ennesima volta sotto casa dell’ex compagna a Romanengo, lei in preda alla paura ha subito chiamato i carabinieri.

Mentre la donna era al telefono con gli agenti l’ex compagno è sceso dall’auto con una tanica di benzina tra le mani, si è gettato addosso il liquido infiammabile e si è dato fuoco. Fortunatamente tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri chiamati dalla donna, questi hanno subito spento le fiamme addosso all’uomo coprendolo con un lenzuolo. In seguito al suo insano gesto il 45enne è stato portato in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.