Centocelle, chiede soldi all’ex e le danneggia l’auto: arrestato 46enne

É successo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2020 a Centocelle, nota zona di Roma. Un uomo romano di 46 anni si è recato sotto casa della sua ex compagna. Alla donna con molta insistenza ha chiesto di dargli dei soldi, subito le ha chiesto di fargli vedere i suoi figli.

Vedendolo piuttosto agitato, la donna si è rifiutata di assecondare le richieste che l’ex le aveva avanzato. Davanti al rifiuto dell’ex compagna, l’uomo è però andato su tutte le furie. In preda ad un momento d’ira ha iniziato a colpire con violenti calci i lampioncini del giardino della casa dell’ex. Ma non è finita qui, il 46enne si è poi scagliato contro l’auto del suo ex suocero, su tutte le furie gli ha danneggiato il vetro.

La donna ha provato a fermare l’ex compagno con le sue urla e le richieste di aiuto, ma non è servito a nulla. In preda alla paura ha quindi chiamato le forze dell’ordine per mettere fine alla spaventosa vicenda. In seguito alla segnalazione ricevuta, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa a Centocelle. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in strada, in evidente stato di agitazione e alterazione. Il 46enne è stato arrestato per il reato di atti persecutori. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.