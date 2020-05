Tivoli, minaccia di uccidere l’ex e il suo nuovo compagno: arrestato 46enne

La vicenda si è svolta nella serata di domenica 24 maggio a Tivoli, comune della città di Roma. Un uomo di 46 anni non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ex compagna, condizione che lo ha reso violento e persecutorio nei confronti della donna. Dopo la loro rottura ha provato in tutti i modi a riconquistarla, la tempestava di telefonate e messaggi e la pedinava.

Non appena l’uomo ha scoperto che l’ex compagna aveva iniziato una nuova relazione è andato su tutte le furie. In più occasioni è stato violento con lei, l’ha addirittura minacciata di morte più volte. La vittima viveva ormai con la paura e l’ansia, aveva timore per la propria vita e per quella del suo nuovo compagno. Domenica sera a Tivoli il 46enne ha pedinato l’ex compagna, era in auto con il fidanzato. L’uomo, a bordo della sua auto, si è accostato al veicolo della coppia e ha iniziato a urlare contro la donna dicendole che li avrebbe uccisi.

In preda alla paura la coppia è riuscita ad allarmare le forze dell’ordine. Il 46enne si è dato alla fuga loro si sono invece recati in commissariato. Dopo la segnalazione della donna, la polizia ha presto rintracciato il suo ex compagno, lo hanno bloccato a seguito di un breve inseguimento. L’uomo è stato arrestato per il reato di atti persecutori, dopodiché è stato portato nel carcere di Rebibbia.